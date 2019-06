Herverkiezing gemeenteraad in

Bilzen onder een vergrootglas: deze keer is alles tot in de puntjes geregeld: “Niet anders tellen, wél met nog méér focus”

LXB

12 juni 2019

16u40 0 Bilzen Al weken wordt in Bilzen en ver daarbuiten met een vergrootglas gekeken naar zondag 16 juni. De dag waarop 24.708 Bilzenaren, voor de derde keer in 8 maanden, moeten gaan stemmen.

Johan Sauwens, de lijsttrekker van Trots op Bilzen (TOB), vond dat bij de verkiezingen in oktober 2018 onregelmatigheden waren gebeurd. De Raad van State erkende dat in een aantal kiesbureaus verschillen waren tussen het aantal gebruikte en getelde stembiljetten. Ook 4 niet-Belgen stemden voor de provincieraad, wat niet wettelijk is. Deze onregelmatigheden konden volgens de Raad van State de zetelverdeling beïnvloeden, mede omdat partij Groen 5 stemmen te kort had voor een tweede zetel in de gemeenteraad. Reden genoeg voor de Raad om de verkiezingen ongeldig te verklaren. “Kleine fouten, die mogelijk grote gevolgen kunnen hebben”, zei Johan Sauwens. Hij kreeg gelijk. Nu zondag worden de verkiezingen overgedaan.

Extra voorzichtig

Trekt de stad lessen uit wat in oktober is gebeurd? Neemt ze extra maatregelen bij de herverkiezing? “Meer dan bij de vorige verkiezingen gaan we aan bijzitters en voorzitters van stem- en kiesbureaus het verschil uitleggen tussen de (niet) gebruikte en onbruikbaar gemaakte stembrieven”, stellen Carina Jamaer en Anke Van Severen, coördinator van de verkiezingen en juriste van de stad. “Hierover is verwarring ontstaan waardoor vergissingen niet uit te sluiten zijn.” Er zal niet anders geteld worden, horen we. Wel wordt gevraagd de stembusgang met nog méér focus dan anders te volgen. Om risico’s bij de verkiezingen uit te sluiten, zijn een aantal voor- en bijzitters met een familielid dat zich verkiesbaar stelt niet meer weerhouden. Bij de verkiezingen oktober vorig jaar was dat geen probleem.

Het zijn hectische dagen. Nu moeten we alles in één maand zien te klaren. We hebben tien extra krachten ingezet Carina en Anke, organisatoren van de verkiezingen

Hectisch

De verkiezingsploeg op het stadhuis moet nu alle zeilen bijzetten. “Het zijn hectische dagen”, getuigen Carina en Anke. “Voor de verkiezingen van oktober wisten we een jaar op voorhand dat die eraan zouden komen, maar nu moeten we alles in één maand zien te klaren. We hebben extra krachten ingezet. Vijf mensen zijn voltijds, en twee maanden lang, met de verkiezingen bezig. Tien extra krachten springen bij waar nodig. We stellen een draaiboek samen. Hierin staat gedetailleerd wat we moeten doen. Werk dat anders met de computer gebeurt, moeten we nu manueel doen. We gaan van 38 naar 29 stembureaus waardoor we 56 minder voorzitters en bijzitters hebben moeten oproepen. Met de 13 telbureaus en het hoofdtelbureau erbij hebben we 420 mensen opgeroepen. Het aantal stemlocaties en stemhokjes verandert niet.” Naar schatting 150 voor- en bijzitters die in eerste instantie moesten gaan zetelen, hebben afgezegd om uiteenlopende redenen: op reis in het buitenland, het werk en de examens! “Toch zijn we erin geslaagd om het vereiste aantal bij elkaar te krijgen, mede omdat 70 stadsmedewerkers nu gaan zetelen als voor- of bijzitter”, aldus Carina Jamaer.

Volmachten

Een aantal bijzitters wil niet meer gaan zetelen in een kiesbureau. Ze voelen zich vanwege de vergissingen die oktober vorig jaar zijn gebeurd met de vinger gewezen, terwijl ze hun werk in eer en geweten gedaan hebben. De datum van de verkiezingen in Bilzen valt midden de examens en in de vakantie. Als gevolg hiervan staan op het stadhuis elke dag rijen aan te schuiven voor een volmacht. “De laatste weken tellen we er elke dag 40. Naar schatting een op de drie geeft een volmacht omdat hij op reis in het buitenland”, vernemen we.