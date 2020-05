Heel Werm applaudisseert voor geliefde dierenarts Ludo Jans (64): “Hij had een hart voor mens en dier” Emelie Wojcik

16 mei 2020

13u03 8 Bilzen In het Hoeseltse dorp Werm is zaterdagmiddag afscheid genomen van dierenarts Ludo Jans (64). De inwoners van het dorp kwamen er massaal op straat om een eerbetoon aan de dierenarts te schenken. “Ludo was de dorpsheld voor mens en dier”, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De familie van Ludo bracht zijn assen zaterdagmiddag te voet naar het kerkhof. Tijdens de ingetogen wandeling vormden zich naast de weg een erehaag van inwoners die samen met hun huisdier Ludo nog een laatste groet wilden brengen. “Toen we de oproep op Facebook lanceerde, vond iedereen het een mooi gebaar”, zegt initiatiefneemster Wendy Nassen. “Ludo was dan ook graag gezien hier in Werm. Hij stond dag en nacht paraat voor de dieren en hij was ook enorm empathisch voor hun baasjes.”

“Ludo’s passie voor dieren uitte zich op verschillende manieren”, vertelt Wendy. “Zo weet ik nog dat hij ooit om drie uur ‘s nachts op zijn knieën naast mijn paard zat omdat het net een ongeval had gehad. Hij is daar enkele uren blijven zitten om te verzekeren dat mijn paard de beste zorgen kreeg. Ook als je hond een spuitje moest krijgen, toonde hij zijn medeleven door een kaartje te sturen. Hij leefde voor zijn werk, zelfs de longkanker kon hem er niet van weerhouden om dieren te verzorgen.”

Stampvolle kerk

Ludo was gekend in heel het dorp. “Mocht er van corona geen sprake zijn, zou de kerk stampvol gezeten hebben”, denkt Wendy. “Wat wil je, als er ergens een evenement was, kwam hij altijd wel een kijkje nemen. Hij was dan ook een sociaal geëngageerd man: actief in de lokale chiro en altijd in voor een babbeltje. Ik ben dankbaar dat we alsnog in een erehaag onze steun aan de familie konden betuigen, al was dat dan met afstand en mondmaskertjes.”

“Net voor we de erehaag vormden, gingen we nog rond van deur tot deur om kaartjes en geld te verzamelen. Dat geld werd vroeger gebruikt om een krans op het kerkhof te leggen, maar wij geven het gewoon aan de familie als steunbetuiging. Uiteindelijk laat Ludo zijn vrouw en twee dochters na, we willen hen laten voelen dat we als één dorp achter hen staan. Ludo was ten slotte de dorpsheld voor mens en dier.”