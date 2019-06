Guy Swennen (Bilzen Bruist): “Kans op bestuursdeelname bijzonder klein” Redactie

17 juni 2019

00u13

Bron: Belga 0 Bilzen Bilzen Bruist werd bij de nieuwe verkiezingen in Bilzen zwaar afgestraft. De socialisten houden slecht 1 zetel van hun 3 zetels over. Volgens lijsttrekker Guy Swennen speelde de polarisatie tussen de kandidaat-burgemeesters Johan Sauwens (Trots op Bilzen) en Bruno Steegen (Beter Bilzen) de kleinere partijen parten.

"Het is natuurlijk een verlies dat we moeten noteren. Vorige keer hadden we nipt 3 zetels en nu heel nipt geen 2 zetels. Dat komt zwaar aan natuurlijk. We hadden dit niet verwacht, omdat we andere geluiden hoorden", reageert Swennen. "Het waren heel vergaande kanseliersverkiezingen. Je ziet dat ook heel duidelijk aan de voorkeurstemmen van de twee kandidaat-burgemeesters. De kleinere partijen die naast de polarisatie vallen, zijn daar de dupe van."

Daarnaast ziet Swennen een tweede oorzaak bij de recente verkiezingen in mei. "De nationale trend van Vlaams Belang zet zich verder. De grote verschillende factor is dat er nationale verkiezingen geweest zijn, die impact hebben gehad op de nieuwe verkiezingen. Blijkbaar zet die trend zich scherp door, zo kort na de nationale verkiezingen", legt Swennen uit.

Bescheiden opstellen

Een verlengd verblijf in het stadsbestuur lijkt momenteel veraf voor Bilzen Bruist. "Ik denk dat die kans bijzonder klein is, maar ik ben niet iemand die exclusieven heeft - behalve naar Vlaams Belang - voor samenwerkingen. Ik heb nog met niemand contact gehad", zegt Swennen. "Het zijn de grootste partijen die aan zet zijn. Wij gaan ons in alle bescheidenheid opstellen. Maar laten we nu wachten tot het zand gaat liggen."