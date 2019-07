Grootste kersenfeest van België Lien Vande Kerkhof

12 juli 2019

10u29 0 Bilzen Liefhebbers van de ultieme zomervrucht komen op zondag 14 juli aan hun trekken in Alden Biesen. Nergens in het land wordt de kers grootser gevierd dan op het jaarlijkse kersenfeest

Kersensapjes slurpen, kersenhapjes- en baksels verorberen, een gratis ritje maken in de ‘kersenboemel’ (lees: de flosh grijpen en een prijs winnen), een gegidste wandeling doorheen de prachtige Hertenberg-hoogstamboomgaad van Alden Biesen terwijl plukploegen het gebruik van lange ladders, kersenmanden en sorteertafels demonstreren en kinderanimatie zijn nog maar een fractie van het hele programma. Geïnteresseerden kunnen naast vertier en culinaire verwennerijen trouwens ook informatie vergaren over hoe je kersenbomen plant en optimaal verzorgt. Het Bilzense kersenevent groeide de voorbije jaren uit tot een waar volksfeest dat duizenden bezoekers trekt. En als ‘kers op de taart’ worden er ruim tweehonderd kersensoorten en variëteiten gedemonstreerd. Een waar smulfestijn in Limburg!

Meer info vind je op https://www.alden-biesen.be/nl/event/de-kers