Grootste gevelsteenbakkerij ter wereld breidt verder uit Lien Vande Kerkhof

25 september 2019

11u18 0 Bilzen Vandersanden uit Bilzen, de grootste gevelsteenbakker ter wereld, heeft het Duitse Ziegelwerk Blomesche Wildnis gekocht. “Het Hamburgse bedrijf produceert glanzende gekleurde stenen die tegen zeer hoge prijzen worden verkocht”, zegt Jean-Pierre Wuytack, CEO Vandersanden Group. “Het is absoluut een nichemarkt, maar wel eentje die nog niet in ons aanbod zat. De productie is dus helemaal complementair aan de onze”.

“Waarom Ziegelwerk Blomedische Wildnis kiest voor onderdak bij ons? Omdat ook zij al generaties lang in familiehanden bleven en net zoals wij altijd hebben ingezet op duurzame productie, vakmanschap en innovatie”, aldus Jean-Pierre Wuytack. “Wij zijn dan ook vereerd dat we met Vandersanden het levenswerk van dhr. Pollmann en zijn voorgangers mogen verderzetten. Het is al onze tweede overname in Duitsland.” Het bedrijf produceert jaarlijks 6 à 7 miljoen stenen. Bij de overname werd afgesproken dat het volledige personeel van het familiebedrijf behouden blijft.

770 werknemers

Zonder de overname van Ziegekwerk Blomesche Wildnis erbij gerekend, stelt Vandersanden momenteel 770 mensen te werk waarvan 300 in België, 330 in Nederland en een 80-tal in Engeland en Duitsland. In ons land is de Limburgse groep verantwoordelijk voor maar liefst 30 procent van de totale afzet in gevelstenen. Het Bilzense bedrijf verdubbelt door overnames in drie jaar tijd haar omzet tot 200 miljoen euro en produceert 550 miljoen stenen per jaar.