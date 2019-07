Goedkeuring politiereglement voor shishabars in Bilzen LXB

03 juli 2019

00u00 0

Om voorbereid te zijn op de komst van shishabars in Bilzen heeft de gemeenteraad een politiereglement goedgekeurd. “Vorig jaar kregen we een aanvraag voor een shishabar waar een waterpijp kan gerookt worden”, liet burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) weten. “Later werd de aanvraag ingetrokken, maar we wachten niet tot er zich alsnog zo’n bar komt vestigen in de stad.” Het reglement legt de uitbater(s) van een shishabar op om naast een horecavergunning ook een vestigings- en uitbatingsvergunning aan te vragen. Op dit moment zijn shishabars enkel onderworpen aan de rookwetgeving zoals in alle andere horecazaken. Maar de gemeenteraad heeft nu na het politiereglement ook een belastingreglement voor shishabars goedgekeurd.