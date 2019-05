Gespannen sfeer in rusthuis Demerhof na klacht bij Raad van State vorig jaar, maar “Verkiezingen zijn hier volgens het boekje voorbereid” LXB

26 mei 2019

12u00 0 Bilzen Toen we ons vanmorgen aanboden in het stembureau van het woon-en zorgcentrum Demerhof in Bilzen, waar 121 ouderen verblijven, en het woord pers viel, werd meteen gereageerd. “We mogen niks zeggen van de stad”, luidde prompt het antwoord van de voorzitter van het kiesbureau. Na een telefoontje met de coördinator was het ijs echter gebroken en mochten we zonder problemen foto’s nemen en filmen. De voorzichtige en wat gespannen houding is nog een gevolg van de kleine storm waarin Demerhof vorig jaar ongewild was terechtgekomen tijdens de gemeenteraads-verkiezingen van vorig jaar.

Johan Sauwens van Trots op Bilzen (TOB) diende na de verkiezingen vorig jaar klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en later ook bij de Raad van State. Hij vond dat een aantal ouderen die in het rusthuis verblijven niet konden gaan stemmen omdat ze geen oproepingsbrief hadden gekregen. Verder zouden volgens hem en TOB de verkiezingen onvoldoende zijn aangekondigd in het Demerhof. “In oktober hebben we alles gedaan zoals het hoort om de verkiezingen volgens de regels te laten verlopen, en dat is nu ook het geval”, verklaarde Bart Brepoels, de directeur van Demerhof.

Het gelijk

“We kregen gelijk van de Raad van State, we deden alles volgens het boekje. De stembrieven komen per post toe en vervolgens ontvangt elke afdeling het juiste aantal kiesbrieven. Op elke kamer leggen we een blad met instructies over het stemmen. In de gangen, liften en in de refter hangen affiches met de aankondiging van de verkiezingen. De voorbije week hebben we ook op iedere afdeling mondeling uitleg gegeven, en we hebben de bewoners nog even persoonlijk aangesproken”, besluit Brepoels.