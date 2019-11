Gerechtelijk onderzoek naar racistische commentaren brandstichting Bilzen MMM - MVDB

12 november 2019

15u34

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 54 UPDATE Het parket van Limburg opent na de brandstichting in Bilzen een onderzoek naar racistische commentaren op sociale media. Dat bevestigt de parketwoordvoerster aan HLN.

Een toekomstig asielcentrum in de deelgemeente Grote-Spouwen brandde door opzettelijke brandstichting in de nacht van zondag op maandag gedeeltelijk uit. Op sociale media verschenen kwetsende commentaren waarin de onbekende brandstichters haast felicitaties kregen voor hun daad: ‘Goed gedaan.’ of ‘Super, doe zo verder’. ‘Petje af, eindelijk iemand die het heft in eigen handen neemt’, klonk het.

Parketwoordvoerster Dorien Vanderheiden bevestigt aan onze redactie dat er zal onderzocht worden of er in bepaalde gevallen sprake is van inbreuken op de antiracisme- en/of antidiscriminatiewet. De lokale politiezone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft van het parket de opdracht gekregen om bepaalde commentaren op sociale media te onderzoeken. “Mogelijke verdachten zullen nog geïdentificeerd worden”, luidt het.

Bij de brand in het leegstaand rust- en verzorgingstehuis vielen geen gewonden. De materiële schade is groot. Rode Kruis Vlaanderen wil vanaf midden december 140 asielzoekers in het centrum opvangen. Er waren tegen de komst van het asielcentrum al twee protestacties gehouden.

Het gerecht beseft dat elk internetforum screenen niet mogelijk is. Overtreders riskeren celstraffen van een maand tot een jaar en geldboetes tot 1.000 euro. Er kan ook een procedure tot strafbemiddeling worden opgestart.