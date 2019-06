Gepensioneerd stadsmedewerker

helpt bij organisatie verkiezingen LXB

12 juni 2019

Sinds begin juli vorig jaar is Robby Thoelen (63), die jaren bij de stad heeft gewerkt en hoofd was van de dienst burgerzaken, met pensioen. Begin vorige maand kreeg hij een telefoontje met de vraag of hij naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei en 16 juni niet opnieuw voor de stad kon komen werken. “Ik ging meteen akkoord, ik heb er niet lang over moeten nadenken. Ik kom de ploeg die met de verkiezingen bezig is versterken”, bekent hij. Robby verrichte in zijn loopbaan bij véél verkiezingen al administratieve en praktische ondersteuning. “Ik ben al meermaals secretaris van het hoofdtelbureau geweest, ook op zondag 26 mei was ik paraat”, werpt hij op. De stad neemt hem voor zes weken weer in dienst. “Het is een speciale situatie waarbij twee verkiezingen moesten voorbereid worden: 26 mei en 16 juni! Ik help mijn oud-collega’s graag uit de nood.”