Gemeenteraad gaat digitaal door ENL

25 augustus 2020

13u22 2 Bilzen De gemeenteraad van 1 september vindt virtueel plaats. Dat laat het stadsbestuur van Bilzen weten. De livestream start om 20 uur.

Op 7 juli ging de raadszitting weer fysiek door, voor verandering in het cultureelcentrum De Kimpel. Publiek was er toegelaten. Het stadsbestuur laat nu weten dat de komende gemeenteraad opnieuw virtueel gebeurt. De beslissing ligt in lijn met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen.

Geïnteresseerden kunnen de zitting, die stipt om 20 uur start, online volgen via de website bilzen.be/livestream.