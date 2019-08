Frieda Brepoels zetelt dan toch in Bilzense gemeenteraad: “Ik ken Johan en Bruno zeer goed, het zal toch wel gaan spannen” Dirk Selis

08 augustus 2019

18u42 0 Bilzen Frieda Brepoels (N-VA) legt donderdagavond de eed af als gemeenteraadslid in Bilzen. In januari kondigde de 64-jarige politica nog aan na de verkiezingen van mei afscheid van de actieve politiek te nemen. Ze neemt daarbij voor de elfde keer in haar carrière een mandaat op. “Maar ik heb er goesting in”, zegt Brepoels.

Frieda Brepoels was tijdens haar loopbaan onder meer actief in de lokale politiek in Bilzen, in de Limburgse deputatie, als Kamerlid en als Europees parlementslid. Na zes jaar als burgemeester in de vorige legislatuur besloot Brepoels met de actieve politiek te stoppen, maar op die beslissing komt ze nu terug. “Ik heb de vraag gekregen om mee in de gemeenteraad te zetelen. De situatie van oktober vorig jaar is helemaal anders dan op dit ogenblik. Toen hadden we zetelverlies geleden en dat was niet echt aanmoedigend”, legt Brepoels uit. “Daarom was het misschien het best om de jongeren de kans te geven en niet als een schoonmoeder over hun schouder heen te kijken.”

Ervaring

Bij de nieuwe verkiezingen in Bilzen van 16 juni - De Bilzenaren moesten opnieuw naar de stembus na onregelmatigheden in oktober - duwde Brepoels de lijst, terwijl federaal volksvertegenwoordiger Wouter Raskin lijsttrekker werd. In de oppositie ziet Brepoels wel een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd als tegengewicht van burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). “De groep vond dat we toch best een mix van ervaren en nieuwe mensen hebben. Ik denk dus dat het niet slecht is dat er wat weerwerk wordt gegeven en dat er gecontroleerd wordt dat hij zijn verkiezingsbeloftes niet inslikt en dat de financiën niet weer helemaal gaan ontsporen. Dat zie ik als een opdracht in de oppositie voor mij.”

Spannen

Of we een snedige oppositie mogen verwachten? “Wel, ik ken ze allebei zeer goed natuurlijk. Ik zal niet op de man spelen, maar goed ik ken mijn dossiers en hun verkiezingsbeloften, het zal wel eens kunnen gaan spannen ja”, besluit een strijdvaardige Brepoels.