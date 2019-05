Fotograaf legt kermisleven in dorpen

vast, en trekt rond met mobiele expo "Levendigheid en tristesse op de kermissen in de dorpen"

29 mei 2019

12u00 0

Dorpen zonder een kermis zijn vandaag geen zeldzaamheid meer. Vooral in de kleine dorpen gaat de kermis teloor, maar de kermis is niet dood. In een aantal dorpen blazen verenigingen met een bal, een koers of een kegelbaan de kermis weer nieuw leven in. “De kermis, gebruiken en tradities die er nog aan verbonden zijn, mogen niet verloren gaan”, stelt Jef Hermans (66) uit Hees. De oud-leraar en hobby-fotograaf heeft de kermis en de tradities vastgelegd.

200 foto’s

“Ik heb het leven op en rond de kermis op foto vereeuwigd”, vervolgt hij. “Kwestie de kermis en wat die teweeg brengt in een dorp te tonen aan de mensen. Stel je voor dat de kermis straks volledig verdwijnt. Het zou jammer zijn. Kermis was toch hét moment waar jong en oud reikhalzend naar uitkeek. De hele familie kwam bij elkaar. Vrienden en kennissen van vroeger kon men er ontmoeten. Het is vandaag allemaal een stuk minder. ”Twee jaar hing hij rond op kermissen in Zuid-Limburg. Met z’n camera legde hij de levendigheid en de teloorgang ervan vast. “In die tijd heb ik 40 kermissen bezocht. In enkele dorpen was drie keer in het jaar kermis, in anderen één of twee keer. En in die twee jaar bleek toch al één op de vier kermissen te zijn verdwenen.”

Mobiele kermiskar

Om de resultaten van z’n kermisronde te tonen, organiseert Jef Hermans een rondreizende expo: Intussen op de kermis! “Het was eerst de bedoeling de foto’s te laten zien in een woonwagen”, werpt hij op. “Maar dat was niet haalbaar. Tot ik van de stad (Bilzen) een afgedankte werfkeet ter beschikking kreeg, en grafisch kunstenaar Simon Lynen heeft die gepimpt. Met de keet doe ik de toer langs kermissen in acht dorpen. Ik heb uit 200 foto’s er 37 geselecteerd, en die hangen in de mobiele expo.”

Wisselend beeld

De foto’s geven een wisselend beeld van de kermissen.”Ik leg de huidige sfeer vast”, bekent Jef Hermans. “Zo is de kermis in Zussen (Riemst) nog levendig en druk bijgewoond. Op maandag komen de mensen uit hun huizen om naar het aloude gebruik van het hanekappen te komen kijken. In Spurk (Bilzen) wordt gekegeld op de kermisdagen. Ik toon foto’s van kermissen waar weinig volk naar toekomt. In een aantal dorpen herleeft de kermis en worden tradities nieuw leven ingeblazen. Ik heb processies , fanfares en kermiskoersen die door het dorp trekken gefotografeerd. Onder de foto’s op de expo, staat geen tekst. De aandacht moet gaan naar de foto en de sfeer of het beeld dat een kermis oproept. De foto’s kunnen de dorpelingen herinneringen ophalen van de nostalgische kermissen.”

De kermistoer

De expo start vandaag (donderdag 30 mei) op de kermis in Munsterbilzen waar de plaatselijke voetbalclub KSK Munsterbilzen de kermis doet heropleven met “Kermis trèg waai vrigger” met een tent waarin gedanst wordt en animatie voor kinderen voorzien is. De rijdende expo trekt langs acht dorpen en eindigt midden september met de kermis van Hoelbeek. Op 20 september organiseert Bilzen in De Kimpel een slotmoment dat samenvalt met de start van het nieuw seizoen in het cultuurcentrum van de stad.