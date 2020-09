Fien Peusens mikt op sterk debuut op de 3000m op VK scholieren Bart Spruijt

15u10 0 Bilzen Fien Peusens debuteert zondag op de 3000m op het kampioenschap van Vlaanderen voor scholieren in Heusden-Zolder. Op basis van haar sterke 1500m-wedstrijden van de voorbije weken hoort de loopster uit Bilzen bij de titelkandidaten.

Zondag gaf Fien Peusens een erg sterke indruk op de Nacht van de Atletiek. De 16-jarige atlete van ATLA Lanaken finishte als tweede in haar 1500m-reeks in 4.36.80. “Ik was daar niet zo sterk gestart”, zei ze. “Ik zat helemaal ingesloten in de eerste ronde, maar gaandeweg kon ik toch naar voren komen. De plaats was voor mij eigenlijk bijzaak. Ik wilde voor een sterke tijd lopen. Mijn persoonlijk record is 4.36.31. Die tijd hoopte ik te verbeteren, maar ik zat er net boven. Ik liep al wel enkele wedstrijden dit seizoen, maar die vielen allemaal heel kort op elkaar en dat maakte het niet zo simpel om records te lopen.” Nog één keer zal ze zaterdag haar borstnummer opspelden dit seizoen. “Op het Vlaams kampioenschap in Heusden hoop ik nog eens een goeie tijd neer te zetten op de 3000m. Ik had lang getwijfeld of ik de 1500m of de 3000m zou lopen. Na het Vlaams kampioenschap is het tijd voor rust. Daarna ga ik terug trainen voor het winterseizoen.” Dat ze het langere werk aankan, bewees ze al in de crossen. Op het BK cross in Brussel (3,6km) op 1 maart behaalde ze zilver bij de eerstejaarsscholieren (geboortejaar 2004).

Hannah Enkels favoriete op de 1500m

Enkele andere Limburgse titelkandidaten op het VK zijn cadetten Bram De Raedt (400m) van AVT, Gijs Geerits (hinkstap) van Ac Bree, Jaro Vanoirbeek (hoog) van Ac Genk, Hannah Enkels (1500m) van Av Looise, Maithé Davids (200m) van AVT, Elodie Francart (hoog) van ADD en scholieren Kyana Vaes (speer) van Av Looise, Mirthe Vansimpsen (hinkstap) van AVT, Lauryn Adewoye (200m) van AVT en Tibo Malumgré (400m) van Av Looise.