Fastfoodliefhebbers opgelet: KFC komt naar Bilzen Emily Nees

26 februari 2020

10u43 0 Bilzen Kentucky Fried Chicken opent binnenkort de deuren in Bilzen. Het is de derde fastfoodketen die zich huisvest op de Tongersestraat. “De nieuwe vestiging brengt tot wel 50 jobs met zich mee”, klinkt het.

Kentucky Fried Chicken (KFC) opent binnenkort de deuren in Bilzen. Het fastfoodrestaurant bouwt vanaf april aan een nieuwe vestiging op de Tongersestraat, naast tankstation Dats24. Het naast Hasselt de tweede stad in Limburg waar KFC naartoe trekt. “We zijn verheugd dat Bilzen één van de eersten is waar franchisenemer Benelux Food Group aan denkt”, vertelt schepen van lokale economie Bruno Steegen (Beter Bilzen). “KFC is absoluut een meerwaarde. Zo blijft onze stad aantrekkelijk.”

50 nieuwe jobs

Bovendien zorgt de nieuwe vestiging voor jobcreatie. “Het biedt de mogelijkheid om 30 tot 50 mensen te werk te stellen. Het gaat dan voornamelijk om laaggeschoolden. Zo kunnen we alleen al op de Tongersestraat meer dan 300 mensen aan een baan helpen.”

Volgens de schepen zal het toekomstige kippenrestaurant niet voor overlast zorgen. “Bij KFC geldt voornamelijk het ‘afhaalverhaal’. De locatie, die vlak aan de autostrade ligt, is daardoor zeer geschikt. Qua mobiliteit verwacht ik niet dat het problemen zal opleveren. Ook het centrum van Bilzen zal er geen nadeel van ondervinden.”

De eerste klanten zijn vermoedelijk vanaf de zomer welkom in Bilzen.