Extra terrasruimte geldt zeker tot eind september ENL

24 augustus 2020

11u10 0 Bilzen Bilzen heeft beslist om de uitbreiding van de terrassen tot op de straten en het marktplein te verlengen. Dat tot het einde van september.

De Stad Bilzen biedt lokale horecazaken de mogelijkheid om hun terrasruimte uit te breiden tot op het marktplein. In de weekends van juli en augustus werden de straten in de binnenstad afgesloten in het kader van ‘Terrasjestijd’, wat opnieuw zorgde voor extra ruimte. Het stadsbestuur plant nu om de uitbreiding verder te zetten tot eind september.

Zelfde omzet

“Bilzen staat bekend als een horecastad”, zegt schepen van Economie Bruno Steegen (Beter Bilzen). “We hebben daarom getracht om te zorgen voor meer beleving en meer terrasruimte. Resultaat: ondanks de coronacrisis draaiden de horecazaken dezelfde omzet als de voorgaande zomers. Het werpt dus zijn vruchten af.”

“Aangezien de parkeerplaatsen niet moeten wijken voor de extra terrasruimte, hebben we besloten om het concept te verlengen tot het einde van september. Daarna zullen we opnieuw rond de tafel zitten met de horeca en de middenstand om alles te evalueren.” Een verdere verlenging is dus mogelijk, maar valt nog af te wachten.