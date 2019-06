Eerste zwevend zebrapad van Limburg ligt in Munsterbilzen LXB

06 juni 2019

12u00 0 Bilzen Vanaf vandaag ligt in de Waterstraat aan het medisch centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen een 3D-zebrapad, voorlopige de enige in de provincie Limburg. Wie als bestuurder de oversteekplaats nadert, ziet het zebrapad door een optische illusie alsof boven het wegdek zweven.

Het proefproject is al een kleine drie weken uitgerold in de Vlaams-Brabantse gemeente Beersel. Munsterbilzen volgt nu als tweede locatie, en straks volgt een derde oversteekplaats in Hoboken. “Het 3D-zebrapad moet de chauffeurs ertoe aanzetten om hun snelheid te minderen als ze de oversteekplaats naderen. Het maakt de oversteek bovendien beter zichtbaar”, zegt Frieda Brepoels, de burgemeester van Bilzen die de plaatsing van het zebrapad bijwoonde. “Bovendien kunnen fietsers en voetgangers veiliger oversteken.”

Gedrag

Het Agentschap Wegen & Verkeer heeft in het verleden een nulmeting uitgevoerd waarbij een camera het gedrag filmt van de weggebruikers toen ze nog het klassieke zebrapad naderden. Ook het gedrag van fietsers en voetgangers die oversteken werd met de camera vastgelegd. Maar nu het 3D-zebrapad is aangebracht, wordt hun gedrag en dat van de weggebruikers opnieuw geobserveerd. “We gaan de beelden analyseren en kijken of het 3D-zebrapad veiliger is voor fietsers en voetgangers. En we zullen zien of en in welke mate de weggebruikers tijdig stoppen of hun snelheid minderen.”