Eerste stadshotel in hartje

Bilzen opent de deuren LXB

14 juni 2019

12u00 0 Bilzen Een goed jaar geleden opende Martins Rentmeesterij op Alden Biesen een hotel met 70 kamers, het allereerste in Bilzen. Vandaag komt er een tweede bij: Beila. Het telt 10 kamers. HIerdoor stijgt het aantal hotelkamers in Bilzen in één jaar tijd van 0 naar 80. Beila verwijst naar de oudste benaming van Bilzen. Beila betekent woud. Alleen, het hotel ligt niet in een bos maar pal in het centrum van de Demerstad. Het hotel in het handelscentrum is trendy ingericht. “Stay trendy is ons motto. Het is ook een hotel met een beetje een hoek af”, stellen Carlo Bogaerts (56) en z(n zoon Bram (28) die het familiehotel gaat uitbaten.

Kunst

“We hebben toch wel wat speciallekes”, vervolgen vader en zoon. “In de bar en ontbijtruimte hebben we een lange maar kale witte muur van 25 meter. Het is de bedoeling om daar werken van kunstenaars op te hangen. Om de twee maanden toont een andere kunstenaar z’n creaties.” De leerlingen van de Kunstkoepel (de vroegere kunstacademie van de stad) mogen de spits afbijten. “Op hotel komt een bonte groep van mensen, en die grote verscheidenheid tonen de leerlingen met levensgrote portretten op houtskoolpapier”, lieten Guy Motten en Jenske Eeersels, twee leraren van de Kunstkoepel, horen.

Japanse toiletten

“Zo brengen we méér beleving in het hotel”, vult Bram Bogaerts aan. “Wat betreft het interieur hebben we veel met staal gewerkt: een kunstzinnige maar stalen trap en stalen hekwerken. En de kasten op de kamer zijn met een stalen frame gemaakt. Er valt veel licht van buiten het hotel binnen. In het hotel is er een contrast tussen wit en zwart.” Carlo Bogaerts deed voor de inrichting van hotel Beila ook inspiratie op tijdens de buitenlandse reizen die hij met z’n echtgenote maakte. “Op elke kamer hebben we een Japans toilet geïnstalleerd”, legt Carlo Bogaaerts uit. “Open je de deur dan gaat het deksel van het toilet automatisch omhoog. De bril verwarmt vanzelf. En ‘s avonds is het toilet met led verlicht. Toiletpapier is niet meer nodig. Een druk op een knop en water sproeit omhoog in de pot. We zijn het enige hotel in Limburg met Japanse toiletten.”

De look

In de bar staan twee dode bomen die er levend uitzien vanwege de kunstblaadjes die er in komen te hangen. De kamers hebben geen naam. “Ze zijn praktisch allemaal modern ingericht. Het hotel heeft ook wel een industriële look. Met een knipoog worden flessen water in een kunstzinnig rek geplaatst. “Ze moeten de indruk geven dat het flessen wijn zijn”, verduidelijkt Bram Bogaerts. Meer info op www.hotelbeila.be.