Eerste editie 'Theater op de fiets' uitverkocht

21 augustus 2020

10u26 1 Bilzen Dit weekend vindt ‘Theater op de fiets’ voor de eerste keer plaats in Bilzen. De belevingstocht van 10 kilometer is alvast uitverkocht. Dat laat schepen van Cultuur Griet Mebis (Beter Bilzen) weten. “We rekenen op een groot succes”, klinkt het.

Op 22 en 23 augustus organiseert Stad Bilzen voor het eerst ‘Theater op de fiets’. Het gaat om een fietstocht van 10 km, met onderweg tal van culturele belevenissen. Deelnemers rijden langs de mooiste plekjes van Bilzen en worden op vier stopplaatsen geanimeerd met straattheater, muziekoptredens en sfeereffecten.

Coronaproof

Het evenement verloopt volgens de stad coronaproof. Zo moest men vooraf inschrijven en is het aantal deelnemers beperkt tot zeven groepen van maximaal vijfentwintig personen per dag. De bubbels vertrekken in verschillende tijdsloten, waardoor ze elkaar niet kruisen. In totaal kunnen 350 personen deelnemen.

“We vinden het belangrijk om ook in tijden van corona een cultureel aanbod te voorzien”, vertelt schepen van Cultuur Griet Mebis (Beter Bilzen). “Enerzijds als uitlaatklep voor onze inwoners en bezoekers, maar anderzijds ook om lokale en kleinschalige artiesten te steunen. De eerste editie is alvast volledig uitverkocht, dus we rekenen op een groot succes”, besluit ze.