Eerste Africa International Festival brengt mensen samen met muziek, dans en lekker eten LXB

06 juli 2019

12u00 2 Bilzen Voor de buitenwereld wordt Afrika veelal afgeschilderd als een continent waar armoede, verdriet en achterstand heerst, vindt Pedro Cossengue. Hij is van Angolese afkomst en woont al tien jaar in Bilzen. Hij wil een ander beeld van Afrika laten zien. Dat toonde hij tijdens het eerste Meet & Connect Africa International Festival dat hij zaterdag organiseerde in en rond De Bilding, het nieuwe jeugdcentrum van Bilzen.

“We hebben een rijke cultuur”, liet hij horen. “Afrikanen zijn vrolijke mensen die geboren zijn met ritme in hun lijf. Ze dansen graag en kleden zich ook kleurrijk. Hier wonen veel mensen van Afrikaanse komaf die mensen van andere culturen willen ontmoeten. We willen mensen van verschillende origine met elkaar verbinden. Vandaar Meet & Connect”. Dat kwam ook goed tot uiting op het festival waar je kon proeven van de Afrikaanse muziek, dans, kunst en keuken.Het dameskoor Sing & Swing uit Spouwen trad op. Workshops rond afrobeat, dans en kunst werden gehouden. “Afrikanen doen veel vanuit hun soul”, liet een van de toehoorders horen. Pedro Cossengue wil van het Africa International Festival een een evenement maken dat jaarlijks terugkeert in Bilzen.