Een interactief muziekparcours

voor families op Alden Biesen LXB

19 juni 2019

12u00 0

De zomeropera is nog volop aan de gang, en er komt al een volgend muziekfestival aan dat doorgaat op en rond de landcommanderij en kasteel Alden Biesen in Bilzen: AlbaNova! Zondag 30 juni kan de muziekliefhebber zich laten onderdompelen in de oude en hedendaagse klassieke muziek. Dit jaar staat op het festival in het teken van het thema En Route. De organisatoren achter AlbaNova leggen naast muziek ook de focus op beleving voor families. Door Routes du Son kunnen gezinnen met kinderen een interactief muzikaal parcours volgen. En terwijl ze luisteren naar muziek in open lucht kunnen ze met een mand vol streekproducten gaan picknicken in het groen van het kasteel (domen) Alden Biesen. Meer ino over het festival op www.albanovafestival.be.