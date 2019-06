Duidelijke richtlijnen aan voor-

16 juni 2019

Om de risico’s op vergissingen te beperken, heeft de stad die de herverkiezing organiseert, duidelijke richtlijnen gegeven over wie wat moet doen in de stembureaus. Hetgeen Raf Ernots, de voorzitter van bureau 9 in Merem waar zich 850 Bilzenaren met hun oproepingsbrief kwamen melden, bevestigt. “Bij de verkiezingen in oktober vorig jaar legden we uit wat er allemaal diende te gebeuren om de stemverrichtingen correct en vlot te laten verlopenHet was een algemene uitleg”, legt de man uit die bij alle verkiezingen sinds 2008 in een stembureau zetelde. Nu ziet hij een duidelijk verschil. “Nu hebben we de taken goed verdeeld zodat elk lid van het bureau perfect weet wat van hem of haar verwacht wordt”, aldus Raf Ernots die niet met lange tanden de zondagvoormiddag opoffert. “Ik vind het helemaal niet erg om dat te doen”, werpt hij op. “Ik woon in het dorp waar bureau 9 opgesteld staat. En het is dichtbij m’n thuis.”