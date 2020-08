Drugsdealer gevat nadat ‘klant’ positief test ENL

03 augustus 2020

10u19

Bron: Politie BHR 0 Bilzen Een 36-jarige bestuurder uit Tongeren moest zaterdag zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren, nadat hij positief testte voor het gebruik van marihuana. De man uit Tongeren had net nog 10 gram aangekocht bij zijn dealer. Even later wist de politie de dealer te vatten. Verder onderzoek loopt.

Tijdens een interventie van de politiezone Bilzen – Hoeselt – Riemst werd zaterdag rond 15.00 uur een voertuig gecontroleerd op de Tongersesteenweg te Hoeselt. De bestuurder was niet onder invloed van alcohol en was in het bezit van de nodige boorddocumenten. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Daaruit bleek dat hij onder invloed was van drugs. De man uit Tongeren moest meteen zijn rijbewijs inleveren, en dat voor 15 dagen.

De 36-jarige man speelde in 2016 ook al zijn rijbewijs kwijt vanwege dezelfde feiten. Tijdens de fouille kon de politie opmaken dat hij 10 gram marihuana op zak had. Enkele minuten eerder had hij die aangekocht bij zijn dealer in Bilzen, waar hij wekelijks langsgaat.

Zowel de bestuurder als zijn vriendin werden overgebracht naar het commissariaat van Bilzen. Na contact te hebben met het Parket van Limburg, werden ze gearresteerd en opgesloten in een politiecel. Na een grondig verhoor werden de twee weer vrijgelaten.

Even later viel de politie binnen bij de lokale dealer in Bilzen. Hij werd gearresteerd en even opgesloten op het commissariaat van Bilzen. De huiszoeking, waarbij een federale drugshond werd ingezet, bleek positief. De politiezone voert nu verder onderzoek uit.

De verdachte zal in september rechtstreeks verhoord worden en zal zich moeten verantwoorden bij de parketmagistraat.