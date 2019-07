Dronken bestuurder parkeert op rechter rijstrook Toon Royackers

08 juli 2019

10u43 1 Bilzen Langs de Alden Biesensingel in Bilzen heeft de politie zondagmorgen omstreeks half vijf een verdachte auto gecontroleerd. De bestuurder had zijn wagen op de rechter rijstrook van de ringweg geparkeerd.

Bij een controle van de bestuurder uit Genk, bleek dat hij bijna 1 promille alcohol in zijn bloed had. Omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd ook een speekseltest opgelegd. Die test wees op zeer recent gebruik van marihuana. Toen de agenten zijn rijbewijs wilden intrekken, bleek dat de 29-jarige man zelfs geen rijbewijs meer kon voorleggen. Zijn voertuig werd prompt in beslag genomen. Hij zal zich later ook nog mogen verantwoorden voor de politierechter. In het centrum van Martenslinde slingerde de politie tijdens het weekend nog drie bestuurders op de bon. Zij hadden elk hun auto geparkeerd op de verhoogde berm binnen de bebouwde kom.