Drie vrouwen zakken in de modder tijdens wandeling, brandweer moet hen bevrijden Emily Nees

24 februari 2020

19u36

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 18 Bilzen Een wandeling in de buurt van Alden Biesen in Bilzen zal drie vrouwen uit Borgloon nog lang bij blijven, want het drietal geraakte maandagnamiddag in een hachelijke situatie terecht toen ze in de modder wegzakten. De dames waren tijdens hun wandeling afgeweken van het pad.

Tijdens hun wandeling in de omgeving van Alden Biesen weken de drie vrouwen van het pad af. In een veld ter hoogte van de Rietstraat en de Lethenstraat, op een perceel van een oude boerderij waar recent grondwerken waren uitgevoerd, sloeg het noodlot toe. Ze zakten plots weg.

Op die plaats lag vroeger een oude zinkput. Door de hevige regenval van de voorbije periode was het perceel zeer drassig geworden.

Tot boven hun middel

“Het gebied was afgezet met draad, waardoor de vrouwen niet meteen weg konden”, vertelt Mario Thijs van brandweerpost Bilzen. “Toen ze naar een opening aan de straatkant aan het wandelen waren, zijn ze recht in de modder gelopen.”

Eén vrouw kon zichzelf bevrijden, terwijl de twee anderen tot boven hun middel kwamen vast te zitten. Het duurde een kwartier om de wandelaars te bevrijden. Met draagberries slaagden de brandweermannen erin de twee vrouwen uit de smurrie te trekken.

Geen schrammetje

Na een check-up door het ambulancepersoneel bleek alles in orde. “Ze hebben er geen schram aan overgehouden. We hebben toch opgeroepen tot bijstand, de ambulanciers konden dan checken of ze al dan niet onderkoeld waren”, legt Thijs uit. “In de ziekenwagen hebben ze zich kunnen opfrissen. Gelukkig konden de vrouwen er zelf wel een beetje om lachen.”

De hulpdiensten brachten de vrouwen terug naar hun wagen op de parking van Alden Biesen, zodat ze veilig naar huis konden.