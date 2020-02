Drie vrouwen weggezakt in modder rond Alden Biesen: “Ze konden er wel om lachen” Emily Nees

24 februari 2020

19u36 0 Bilzen In de buurt van Alden Biesen zijn maandagmiddag drie vrouwen in een zinkgat gevallen. De dames waren afgeweken van het pad tijdens een wandeling.

Drie vrouwen uit Borgloon zijn maandagnamiddag weggezakt in de modder. Tijdens hun wandeling in de omgeving van Alden Biesen zijn ze van het pad afgeweken. In een veld ter hoogte van de Rietstraat en de Lethenstraat sloeg het noodlot toe. “Het gebied was afgezet met draad, waardoor de vrouwen niet meteen weg konden”, vertelt Mario Thijs van brandweerpost Bilzen. “Toen ze naar een opening aan de straatkant aan het wandelen waren, zijn ze recht in de modder gelopen.”

Het duurde een kwartier om de wandelaars te bevrijden. “Maar ze hebben er geen schram aan overgehouden. We hebben toch opgeroepen tot bijstand. De ambulanciers konden dan checken of ze al dan niet onderkoeld waren”, legt Thijs uit. “In de ziekenwagen hebben ze zich kunnen opfrissen. Gelukkig konden de vrouwen er zelf wel een beetje om lachen.”