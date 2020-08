Drie vrouwen maken mondmaskers voor goed doel: “Wij zijn soms dag en nacht bezig” Emily Nees

05 augustus 2020

18u06 0 Bilzen Godelieve Thijssen en Lutgarde Anthonissen van Okra Schoonbeek zitten sinds de lockdown light dagelijks achter hun naaimachine. Ze maken samen met de Truiense Rosita Box mondmaskers ten voordelen van vzw Tandem, een Diepenbeeks zorgcentrum voor volwassenen met een beperking. “We bieden mondkapjes in vier verschillende modellen aan en zelfs verwerkt in sjaals”, klinkt het.

“Al vijf jaar organiseert Okra Schoonbeek aspergetochten ten voordelen van vzw Tandem. Door de coronacrisis zijn die dit jaar uiteraard niet kunnen doorgaan”, legt Lutgarde uit. “Begin maart kreeg ik de vraag om mondmaskers te naaien voor de peter van mijn jongste kleindochter. Hij is thuisverpleger en had er tekort. En zo heb ik uiteindelijk een 100-tal gemaakt voor nog andere mensen.”

“Godelieve, ook lid van Okra, kwam met het idee om mondkapjes te maken en de opbrengst te doneren aan Tandem. We zijn dan al in maart aan de slag gegaan. Gelukkig konden we rekenen op vrijgevigheid. Zo hebben meerdere mensen stoffen, draad en naaimachines geschonken. Daar zijn we dankbaar voor. Als je alles zelf moet kopen, ben je de pot al aan het leegmaken in plaats van te vullen.”

Meer dan 2.000 exemplaren

“We bieden de mondmaskers aan in vier verschillende modellen en verwerken ze ook in sjaals. Daarnaast breien en haken we tussenstukjes met nog enkele andere vrouwen.” En die slaan aan. “Ik heb al verkocht aan een tandartspraktijk in Oostende, aan mensen uit Leuven en zelfs op vakantie in Duitsland aan een hotelmedewerkster.”

(Lees verder onder de foto)

“Het is dus stilletjes aan gegroeid en de vraag ernaar werd groter. Op sommige dagen waren we er zelfs dag en nacht mee bezig. Het is eigenlijk echt een hype geworden. Daardoor konden we eind juni een mooi bedrag van 6.845,95 euro geven aan de vzw. We zijn dan tien dagen gestopt en in juli weer begonnen, dit keer met de hulp van de Truiense Rosita Box. Zij heeft in die periode al zeker 1.500 mondkapjes gemaakt. Ik denk dat we in totaal al rond de 2.300 tot de 2.500 zitten, maar ik moet toegeven dat we het eigenlijk niet meer tellen”, lacht ze.