Drie straten krijgen in augustus wegversmalling

19 juli 2019

Begin augustus vangen de werken aan voor de wegversmalling op de Rentfortstraat in Bilzen. De stad had daar eerst betonnen elementen geplaatst om het verkeer te remmen. De resultaten zijn goed. Om die reden zullen ze vervangen worden door definitieve plantvakken die omrand worden met boordstenen. Tegenover die plantvakken wordt een scheidingsband geplaatst om fietsers voldoende bescherming te geven. De werken zullen twee weken duren. Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien. Fietsers kunnen wel met de fiets aan de hand of te voet de werf passeren. De woningen in de werkzone blijven ook steeds toegankelijk voor de bewoners.

Ongeveer tegelijkertijd wordt een nieuwe rioleringsverbinding gelegd in de Sint-Lambertusstraat in het kader van het nieuwe woonproject ‘Bivelenhof’ in Merem. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken eindigen eind augustus. Een derde werk dat volgende maand begint, is de wegversmalling op Heesveld. Deze werken zullen twee weken duren. Daar is geen doorgaand verkeer mogelijk. De huidige betonnen elementen worden vervangen door definitieve plantvakken, omrand met opstaande boordstenen. Tussen de plantvakken zal het wegdek als een verhoogd plateau worden ingericht. Naast de versmalling komt een vrijliggend fietspad in asfalt. Bovendien wordt op de Kempenstraat een wegversmalling aangelegd met plantvlakken en boordstenen.