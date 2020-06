Drie jaar cel voor man (24) die voetzoeker laat ontploffen voor woning van ex van zijn partner: “Het is niet tolereerbaar om betwistingen met geweld op te lossen” VCT

04 juni 2020

15u12 0 Bilzen Een man (24) uit Meeuwen is veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel omdat hij op 1 februari Een man (24) uit Meeuwen is veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel omdat hij op 1 februari knalvuurwerk onder een auto gooide voor het flatgebouw van de ex van zijn partner M. (27) in Bilzen. Dat gebeurde nadat een discussie over de verblijfsregeling van het minderjarig dochtertje van M. en haar ex volledig uit de hand was gelopen. De ontploffing veroorzaakte heel wat schade. Ook partner M. kreeg drie jaar cel met uitstel.

J. uit Meeuwen was op 1 februari in dronken toestand naar het appartementsgebouw aan het Burgemeester Haffmansplein in Bilzen getrokken. De spanningen met de ex van zijn partner M. (21) over de bezoekregeling van hun dochtertje waren zeer hoog opgelopen en hij was zwaar gefrustreerd omdat zijn klachten bij de politie niets hadden opgeleverd.

Klein zwart bommetje

De twintiger trok met een voetzoeker, een ‘klein zwart bommetje’ met een lontje dat hij voor nieuwjaar online had gekocht, naar het appartementsgebouw van de man in Bilzen en gooide die daar onder een geparkeerde wagen. De ontploffing veroorzaakte heel wat schade, onder meer aan het voertuig en aan de toegangsdeur van het appartementsgebouw.

Ernstige feiten

De strafrechtbank veroordeelde de twintiger tot een celstraf van drie jaar en een boete van 800 euro. Ook partner M. kreeg drie jaar cel. “Zij reed, hij heeft de voetzoeker onder het voertuig gegooid als vergelding voor de pesterijen van K. waaraan de politie volgens hem niets gedaan had. Hij had de bedoeling om het voertuig, dat voor een onroerend goed stond waar mensen wonen, te vernielen. Deze feiten zijn ernstig, berokkenden aanzienlijke schade en hadden ook lichamelijke schade aan derden kunnen veroorzaken”, luidde het vonnis. “Het is niet tolereerbaar dat betwistingen met geweld of dreiging worden opgelost.”

Voor beiden werd de celstraf met uitstel onder voorwaarden opgelegd.

Voor de schade die veroorzaakt werd aan onder meer het voertuig, de toegangsdeur en de verlichting van het gebouw, moeten de twee een vergoeding van ruim 8.900 euro plus interesten betalen.