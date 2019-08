Drie drugdealers gevat tijdens opleiding bij VDAB Toon Royackers

21 augustus 2019

15u31 0 Bilzen De lokale politie heeft dinsdag drie personen gearresteerd op verdenking van het dealen van drugs. De politie startte een onderzoek na verdachte gedragingen op het oefenterreinen van de VDAB.

Ter plaatse werden drie personen gearresteerd. Tijdens het fouilleren van een eerste verdachte uit Genk werd al meteen een gebruikshoeveelheid speed aangetroffen. Het voertuig waarmee de man naar de opleiding was gekomen, bleek overigens niet verzekerd, niet ingeschreven en niet gekeurd te zijn. Zijn wagen werd daarop getakeld. Een tweede verdachte uit Hasselt had een gebruikshoeveelheid marihuana en speed op zak. Een derde persoon uit Diepenbeek had eveneens drugs mee. Alle aangetroffen drugs werden door de lokale politie van de de zone Bilzen–Hoeselt–Riemst in beslag genomen.

Tijdens de daaropvolgende huiszoekingen in Hasselt en Genk werden nog allerlei soorten drugs aangetroffen, naast attributen die kunnen wijzen op de verdeling van drugs. De verdachten bleken daarenboven onder elektronisch toezicht te staan en dienden probatiemaatregelen na te leven. Het drietal werd meegenomen voor verhoor.