Drie boetes voor niet correct dragen van mondmaskers Birger Vandael

11 oktober 2020

14u24 0 Bilzen In de nacht van zaterdag op zondag heeft de lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst verkeerscontroles en controles op het naleven van de verstrengde coronamaatregelen uitgevoerd. Er werden ook drie boetes uitgeschreven voor het niet correct dragen van het mondmasker in twee horecagelegenheden.

Naast de boetes op café werden er vooral veel boetes in het verkeer uitgeschreven. Op de Alden Biesensingel in Bilzen trok een 21-jarige bestuurder uit Riemst de aandacht van een patrouillerende ploeg door er aan een snelheid van 150 km/u te rijden, terwijl de maximumsnelheid daar 90 km/u bedraagt. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Op de Bilzersteenweg in Riemst (in de richting van Bilzen) haalde een 23-jarige bestuurder uit Riemst een politievoertuig in, om er vervolgens aan een snelheid van 100 km/u vandoor te gaan. Op de Riemsterweg in Bilzen reed hij ook aan een snelheid van bijna 100 km/u, waar slechts 50 km/u toegestaan is. Hij moest zijn rijbewijs onmiddellijk afgeven voor 15 dagen.

In Alt-Hoeselt werd een voertuig met een verlopen keuring aan de kant gezet. In het voertuig zat een peuter die niet in een aangepast kinderbevestigingssysteem vervoerd werd. Voor de beide verkeersinbreuken werd een proces-verbaal opgesteld. Er werd ook een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld.

Dronken zeventiger

In Mopertingen werd een bestuurder betrapt op het negeren van het oranje verkeerslicht. De 71-jarige man bleek bovendien bijna 1 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij moest zijn rijbewijs afgeven voor zes uur en zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter.