Drie bewoners besmet met corona in rusthuis Demerhof Emily Nees

30 maart 2020

15u07 0 Bilzen In woonzorgcentrum Demerhof in Bilzen zijn drie bewoners besmet met COVID-19. Twee van hen waren al in het ziekenhuis vanwege andere medische redenen. De derde bewoner verblijft in druppel-contactisolatie.

Een bewoner, die griepachtige symptomen vertoont, heeft vrijdag positief getest op het coronavirus. De persoon, die momenteel nog in het woonzorgcentrum zit, is in druppel-contactisolatie. Demerhof volgt daarmee de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid op.

Eerder al bleken twee andere ouderen, die in het ziekenhuis verblijven, besmet te zijn met COVID-19. De 80-plussers stellen het goed. “We houden de families op de hoogte van de toestand van de bewoners”, besluit directeur Bart Brepoels.