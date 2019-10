Drie bestuurders blazen positief tijdens actie RTZ

07 oktober 2019

19u17 0 Bilzen De lokale politie heeft in de nacht van zondag op maandag alcoholcontroles gehouden in de Tongersestraat in Bilzen. Drie van de 35 gecontroleerde bestuurders hadden meer dan 1 promille alcohol in het bloed. Zij moesten hun rijbewijs afgeven voor zes uur.

Eén bestuurder reed bovendien voorbij het oranje verkeerslicht, hoewel hij volgens de politie tijdig had kunnen stoppen. Hij kreeg daarvoor een bijkomend proces-verbaal. Een 32-jarige bestuurder uit Bilzen was op weg naar zijn werk. Hij legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van marihuana. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. Twee maanden geleden was zijn rijbewijs ook al eens ingetrokken voor rijden onder invloed van drugs. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechter.

Tijdens de actie werden nog enkele pv’s van waarschuwing opgesteld: vijf voor een verouderd rijbewijs, twee voor technische mankementen, één voor een verlopen keuring en twee voor een onleesbare nummerplaat. Van één voertuig was de keuring verlopen. De eigenaar zal daarvoor een boete van 58 euro moeten betalen.