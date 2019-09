Douanier beroofd zich van het leven met dienstpistool RTZ

19 september 2019

18u55 0 Bilzen Een motard-douanier heeft zich donderdagochtend van het leven beroofd in het douanekantoor aan de Taunusweg in Bilzen. Zijn collega’s vonden het slachtoffer ‘s ochtends terug met naast hem het dienstwapen.

Even werd nog het draaiboek ‘verdachte overlijdens’ opgestart om alle mogelijke andere pistes uit te sluiten. Uiteindelijk wijst intussen toch alles op een tragische wanhoopsdaad. Omdat het om een gewaardeerde collega ging die al jarenlange ervaring genoot in het kantoor, kwam het nieuws donderdag erg hard aan. Slachtofferhulp kwam naar Bilzen om de directe collega’s op te vangen. Het is eerder uitzonderlijk dat douaniers of politiemensen zich nog van het leven beroven met hun dienstwapen, sinds de wapenkast werd ingevoerd. Medewerkers nemen sindsdien hun wapen niet meer mee naar huis. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.