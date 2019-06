Dorpskern Martenslinde

veiliger en leefbaarder LXB

06 juni 2019

12u00 0 Bilzen of Lin zoals het dorp in de volksmond genoemd wordt, heeft een gedaanteverandering ondergaan. Dat laatste werd zowel boven- als ondergronds gerealiseerd. Ondergronds werd de verouderde riolering door een nieuw buizenstelsel vervangen. In de dorpskern ligt nu een gescheiden riolering. Het hemelwater stroomt via de Winterbeek naar het nieuwe bufferbekken aan de Stintelaarstraat. Het afvalwater loopt naar de collector aan de Riemsterweg en komt uit in het waterzuiveringsstation. Verder liggen de kabels die zorgen voor de openbare verlichting in Lin onder de grond.

Ingrepen

Het stadsbestuur pakte ook de wegenis aan in het dorp. In plaats van beton als wegbedekking zijn de straten nu geasfalteerd. Om de snelheid te minderen werden op meerdere kruispunten verkeersplateaus aangelegd. Verder zijn nu nieuwe voetpaden in gebruik in de zone rond de gemeentelijke basisschool De Halte, die rond de kerk en de voetbalpleinen. Aan de realisatie van de ingrepen in Lin hangt een prijskaartje van een kleine 2,5 miljoen euro. Goed 1,5 miljoen daarvan werd ingebracht door de Vlaamse Milieumaatschappij. De omwonenden van de straten waar de werken werden uitgevoerd, moesten veel geduld aan de dag leggen. De werken langen lange tijd stil als gevolg van het faillissement van de aannemer. Ook verzakte kabels op een kruispunten zorgen voor vertraging van de werken. Maar eind goed, al goed. Martenlinde beschikt nu over een heringericht dorpscentrum.