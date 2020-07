Dj-duo Joyhauser brengt eigen bier op de markt Emily Nees

07 juli 2020

15u40 0 Bilzen Tijdens de quarantaine hebben de mannen van Joyhauser niet stilgezeten. Techno dj’s en jeugdvrienden Stijn Vanspauwen en Joris Cielen gebruikten de vrijgekomen tijd om hun zelfgebrouwen bier op punt te zetten. Dat is vanaf nu te koop op hun webshop. Wie een pakketje bestelt en in Bilzen of Hoeselt woont, mag de mannen zelf aan de deur verwachten.

Het is geen geheim: Joyhauser is verlekkerd op bier. Een track vernoemd naar hun stamcafé Het Tribunaal en de vele social mediaposts over de Belgische specialiteit maken dat duidelijk. “Overal waar we afgelopen maanden gespeeld hebben, kregen we wel eens lokale bieren aangeboden en dat is ongelofelijk sympathiek”, vertelt Joris Cielen, die sinds kort in Hoeselt woont.

“Op een bepaald moment was het zelfs niet altijd meer mogelijk om het allemaal op het vliegtuig te krijgen en mee naar huis te nemen. Dan dronken we deze gewoon op voor we vertrokken, dat is helemaal geen probleem”, lacht hij.

Handelsmerk

Bier is het handelsmerk van Joyhauser en dat mag iedereen geweten hebben. Al een hele tijd spookte het idee door het hoofd om zelf een bier uit te brengen. Het duo sloeg de handen in elkaar met Hoeseltse brouwerij de Toeteler om het te stand te brengen. Gedurende twaalf maanden lieten ze het goedje rijpen op eiken houten vaten.

De quarantaine heeft ons een opportuniteit geboden, namelijk tijd. Daardoor krijgen we nu eindelijk de kans om ons bier op de markt te brengen Stijn Vanspauwen van Joyhauser

Nu is het dan eindelijk zo ver: hun Barrel Aged bier is een feit. Al is het allemaal sneller verlopen dan verwacht. De jongens zouden normaal de hele wereld rondreizen om op te treden, van Tokyo tot New York en Buenos Aires. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. Maar zo grauw ziet het duo het niet in. “De quarantaine heeft ons een opportuniteit geboden, namelijk tijd. Daardoor krijgen we nu eindelijk de kans om ons bier op de markt te brengen”, zegt Stijn Vanspauwen.

Geïnteresseerden kunnen terecht op de webshop van Joyhauser om het drankje in huis te halen. Daarbovenop willen de mannen ook zelf graag koerier spelen in Hoeselt én Bilzen, de stad waar hun carrière begon. “We hebben de afgelopen twee jaar erg veel van de wereld gezien, maar we zullen nooit vergeten van waar we komen”, zegt Joris. “Wanneer we thuiskomen na een lange tour is het altijd genieten. We willen op die manier graag onze fans van het eerste uur bedanken. Zij hebben ons mee groot gemaakt en ze verdienen het om extra in de watten te worden gelegd.”