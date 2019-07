Dit Belgische voetbaltalent is pas 18 en speelt al in de Bundesliga: “Ik heb alles over voor een profcarrière” LXB

10 juli 2019

14u56 0 Bilzen Jacqueline Broux uit Bilzen is pas 18 en speelt al in de Bundesliga, de hoogste klasse in het Duitse voetbal. Er wacht haar een mooie carrière bij MSV Duisburg, al moet ze er wel iets voor over hebben. Vier keer per week gaat ze naar de training, heen en terug een trip van 280 kilometer. En dan is er nog een match in het weekend.

Als 16-jarige trok Jacqueline naar de vrouwenploeg van Alemannia Aachen. Die ploeg die speelt in de Duitse regionale liga. Een vriendschappelijke match tegen MSV Duisburg was genoeg voor een transfer. MSV Duisburg plukte haar weg bij Aachen en nu speelt ze in de Bundesliga. “Ik moet nog even in mijn arm knijpen om het te geloven”, lacht Jacqueline. “Ik heb nu die kans gekregen, en ik grijp ze met beide handen.”

Toch moet ze er wat voor over hebben. Vier keer per week moet ze naar de training bij MSV Duisburg. Ze rekent op familieleden om haar te brengen en terug te voeren. Ook haar vader Guillaume Broux, haar grootste supporter, springt soms bij. Zo’n vijf keer per week heen en terug naar Duisburg, evident is het niet.

Appartementje in Duisburg

“Maar de kans is groot dat het straks niet meer hoeft”, legt papa Guillaume uit. “Wellicht zal ze van de club in een appartement mogen logeren. Jack (zo noemt hij zijn dochter, nvdr) denkt er ook aan om daar te studeren aan een Sportschule.”

Papa Guillaume zag als oud-voetballer meteen dat zijn dochter goed uit de voeten kon met een bal. “Op het gazon thuis werd vroeger dagelijks een potje voetbal gespeeld. Jack en mijn twee andere dochters, tweelingzussen Jennifer en Victoria, gaven zich altijd helemaal”, vertelt Guillaume. “Ik zag meteen dat Jack een goeie techniek had.”

Van kleins af

Toen ging de bal aan het rollen. “We gingen naar de U15 van Bilzen VV kijken”, getuigt Guillaume. “Jack keek naar de jongens die daar voetbalden. Ze was wat bang om er te sjotten, maar ik heb haar overtuigd om de stap te zetten. Ik heb vanaf het begin geloofd in haar talent, en dat doe ik nog altijd.”

Als meisje speelde ze bij de jongens, en ze werd meteen in de eerste ploeg gedropt. Daarna ging ze voetballen bij Tongeren DV, een vrouwenploeg die speelt in eerste nationale. Daarna kwam Allemannia Aachen, en nu zit ze bij MSV Duisburg bij een topploeg. “Ze is de jongste Belgische voetballer in Duitsland”, zegt haar vader trots.

Over mijn lijk

Maar het vraagt overgave. “Het is fysiek héél zwaar”, zegt Jacqueline. “Het zijn trainingen van dik twee uur. Het gaat er pittig aan toe, maar daar kan ik wel tegen.” Haar vader beaamt dat volmondig. “Als linksachter staat ze meer dan haar mannetje. Ze is snel, heeft een goeie pass in de benen, is tweevoetig en haar uithoudingsvermogen is een wapen. En vooral, ze heeft een over-mijn-lijk-mentaliteit. Ik ben haar eerste supporter, maar als het moet, geef ik ook kritiek. Ik kan hard voor haar zijn, maar ik geef ook complimentjes als ze het goed doet.” Jacqueline droomt van een carrière als profvoetballer te worden. “Daar heb ik alles voor over”, zegt ze vastbesloten.