Discussie tussen fietser en ruiter leidt tot zware agressie: werkstraf van 150 uur VCT

12 juni 2020

16u59 0 Bilzen Een 48-jarige man uit Bilzen is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur omdat hij een fietser op 26 april hard aanpakte. De agressie volgde na een confrontatie tussen de 19-jarige zoon van de man toen die met zijn paard op een veldweg reed, waardoor de fietser hem niet kon voorbijrijden. “De man beseft dat hij overgereageerd heeft.”

De aanklager bestempelde de zaak als zinloos geweld. Vader P. (48) had een telefoontje gekregen van zijn 19-jarige zoon, nadat die een zware discussie had gehad op een veldweg met een fietser omdat de man hem niet kon passeren. “Vader sprong met een buurman in de wagen, reed de fietser klem en haalde hard naar hem uit. Het slachtoffer moest met de ziekenwagen afgevoerd worden en was 12 dagen werkonbekwaam”, beschreef de aanklager, die 15 maanden cel vroeg voor de Bilzenaar.

Kort lontje

De strafrechtbank hield rekening met het blanco strafblad en het schuldinzicht van de beklaagde, die zich tijdens de behandeling van de zaak excuseerde voor zijn gedrag. “Dit was niet de bedoeling. Ik wilde gewoon verhaal halen om dan eventueel klacht neer te leggen.”

In plaats van de gevorderde celstraf kreeg de Bilzenaar een werkstraf van 150 uur. “Hij beseft dat hij overgereageerd heeft en fel in de fout is gegaan.” De veertiger moet ook een geldboete van 1.200 euro betalen.