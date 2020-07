Dief gaat aan de haal met rolstoel waarin besmette coronapatiënten hebben gezeten Emily Nees

25 juli 2020

21u20 0 Bilzen Full Support, een Bilzens bedrijf dat aan ziekenvervoer doet, is op zoek naar de man die op 13 juli aan de haal ging met één van hun rolstoelen. “Het exemplaar werd vlak daarvoor nog gebruikt om een besmette Covid-patiënt te vervoeren en moest nog een ontsmettingsbeurt krijgen”, klinkt het.

Full Support heeft een opvallend bericht geplaatst op hun eigen Facebookpagina. “We zijn op zoek naar de persoon die op 13 juli onder het toeziend oog van onze bewakingscamera’s onze rolstoel heeft ontvreemd”, staat er te lezen. Het exemplaar werd vlak daarvoor nog gebruikt om een besmette Covid-patiënt te vervoeren en stond drie dagen in quarantaine, waarna het een grondige ontsmettingsbeurt zo krijgen. Maar dat is dus niet gebeurd.”

Mogelijke besmetting

Uit vrees dat de man mogelijk het coronavirus heeft opgelopen en anderen zal besmetten, wil het bedrijf dat aan ziekenvervoer doet de man zo snel mogelijk opsporen. “De politie is ondertussen langsgekomen. Zij gaan de beelden verdelen onder het politiekorps en trachten de man zo snel mogelijk op te sporen, vanwege het risico op een besmetting en verdere verspreiding.”

De diefstal vond plaats ter hoogte van de Wijngaardstraat in Munsterbilzen. Wie de man herkent of over meer informatie beschikt, kan een e-mail sturen naar info@fullsupport.be.