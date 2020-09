Didier Haenen (Spouwen-Mopertingen): “Eindelijk kunnen we eraan beginnen” Filip Kevers

17 september 2020

Didier Haenen, kapitein bij Spouwen-Mopertingen, kijkt uit naar de eerste competitiematch. “Meteen een derby tegen Hades... Mooi toch. Hopelijk wordt het voor ons ook een driepunter.”

“Ik ben blij dat we na een lange voorbereiding aan de competitie kunnen en mogen beginnen”, geeft Didier Haenen meteen aan. “We beginnen met een derby tegen Hades. Dit zijn altijd mooie en spannende wedstrijden. Hopelijk kunnen we de competitie goed starten en de 3 punten thuis houden.”

Weg van alle degradatiestress

“Ik ga er van uit dat we klaar zijn. Er zit kwaliteit in de kern, met een mix tussen ervaren en jongere spelers. De groep is wel nog vrij smal en moet op enkele posities nog wat uitgebreid worden. Vorig jaar werd door allerlei omstandigheden een moeilijk jaar, waarin we ons gelukkig nog wisten te redden. In deze situatie willen we dit jaar zeker niet opnieuw terecht komen.”

Streven naar verzorgd voetbal

Haenen heeft er alle vertrouwen in dat zijn team niet in degradatiezorgen zal komen en alles heeft om een rustig seizoen te draaien: “onze nieuwe coach, Wim Hayen, wil met verzorgd voetbal van achteruit tot kansen komen. Hier liggen ook de kwaliteiten van onze kern. thuis op ons kunstgras moet dit zeker in ons voordeel kunnen spelen. In verdedigend opzicht moeten we er dan weer voor zorgen dat we een goede organisatie behouden en de posities goed bezetten.”

Af en toe een uitschieter

“We ambiëren na het vorige moeilijke seizoen een rustig seizoen in de middelste regionen van het klassement. Indien we hier of daar een uitschieter kunnen noteren mogen we spreken van een geslaagd seizoen.” Ik begin inderdaad aan mijn 9de seizoen bij Spouwen-Mopertingen, een hele periode. Ik ben hier nog steeds heel graag en kan hier voetballen op een goed niveau en dichtbij huis en bij mijn werk. Grote persoonlijke ambities heb ik niet meer, tenzij dat ik met deze club echt wel vooruit wil geraken. Deze familie, want dat is Spouwen-Mopertingen, verdient dat. Nog een keer. Ik hoop net als de club op een rustig seizoen, met eventueel enkele mooie uitschieters. Dan zal ik achteraf heel tevreden zijn. En ik niet alleen.”