Dertiger sleurt twee agenten mee met zijn Porsche en riskeert 15 maanden cel VCT

11 juli 2019

15u42 0 Bilzen Op 21 mei wachtten vier agenten van de politiezone Bilzen Nederlander F. (35) op bij verhuurbedrijf Oben Renting in Bilzen. Ze wilden hem arresteren omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopige invrijheidstelling geschonden had. ‘Neen, dat denk ik niet,” siste de man. Hij sprong in zijn Porsche en wilde met twee agenten aan zijn deur wegrijden. Hij riskeert 15 maanden cel voor gewapende weerspannigheid. De twee agenten waren tijdelijk arbeidsongeschikt.

Volgens F. wist hij niet waarom de agenten hem wilden arresteren. Hij betwistte niet dat hij zich weerspannig opstelde, wel dat hij zijn voertuig als wapen gebruikte. “Ik wist niet waarvoor die agenten kwamen. Ik heb dat niet opzettelijk gedaan en ik heb zeker niemand willen verwonden.” De openbare aanklager verwees naar zijn eerdere verklaring, waarin hij wel aangaf dat hij wist waarom de agenten er waren. “Hij heeft de feiten gepleegd terwijl die agenten net daar waren om hem op te pakken voor de uitvoering van een vonnis waarin hij ook veroordeeld werd voor weerspannigheid aan agenten.” Ze vorderde naast de celstraf van 15 maanden ook een boete van 250 euro en de verbeurdverklaring van zijn Porsche.

Agenten gewond aan been en schouder

Volgens Rachelle Neven, de advocaat van twee van de vier agenten die gewond raakten, had de man wel degelijk de bedoeling om te vluchten met zijn voertuig terwijl de agenten hem wilden arresteren. “Een mannelijke agent heeft hem via de passagierszijde bij de arm genomen en geboeid, waarna hij door de weerspannigheid van beklaagde gewond werd aan zijn kuit. Hij was vier dagen arbeidsongeschikt. De vrouwelijke agente stond in het geopend bestuurdersportier en is meegetrokken toen hij het voertuig in drive zette. Ze is gewond aan de schouder en is nog arbeidsongeschikt.”

De advocaat van de Nederlander gaf toe dat F., een hovenier die een aantal machines terugbracht naar Oben Renting, zich weerspannig opstelde. Volgens de raadsman schoot zijn voet in een paniekreactie van het pedaal. “Als hij het gaspedaal echt had ingedrukt was hij veel sneller vooruit geschoten.” Hij vroeg een straf met uitstel onder voorwaarden voor de weerspannigheid. Ook de Porsche mocht volgens hem niet verbeurd verklaard worden.

Vonnis op 18 juli.