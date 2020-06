Dertiger slaat echtgenote met broeksriem omdat hij denkt dat ze met andere mannen chat op datingsite: 18 maanden cel VCT

12 juni 2020

18u50 0 Bilzen Een 37-jarige man uit Bilzen gaf toe dat hij zijn echtgenote in de nacht van 17 op 18 april sloeg, omdat hij dacht dat ze met andere mannen chatte op een datingsite. “Hij sloeg haar met een broeksriem en dreigde ermee haar kinderen te vermoorden", beschreef de aanklager. N.B. zelf bestempelde zijn gedrag als een ‘normale omgangsvorm voor een koppel dat discussies heeft’. De strafrechter vond er niets normaal aan en veroordeelde de dertiger tot 18 maanden cel.

In het weekend van 17 en 18 april kreeg het slachtoffer herhaaldelijk slaag van haar man, zowel met de vuisten als met de broeksriem. Ook de vijf kinderen van het koppel waren getuige van het geweld. De dertiger doorzocht het hele huis omdat hij dacht dat de vrouw een gsm had waarmee ze met andere mannen chatte op datingsites. Toen de ouders van de man tussenbeide kwamen, deelde ook de moeder van de beklaagde in de klappen. De broers van N.B. werden erbij geroepen om de Bilzenaar te kalmeren en ze pakten zelfs een mes van hem af. De man was al langer gewelddadig ten opzichte van zijn vrouw, maar de agressie werd steeds erger door zijn alcohol- en drugsgebruik.

Werkonbekwaam

In zijn verhoor gaf de dertiger toe dat hij zijn echtgenote geslagen had nadat hij erachter gekomen was dat ze zich ingeschreven had op een datingsite, hetgeen de vrouw zelf ontkent. Hij bekende ook dat hij zijn vrouw regelmatig sloeg als ze discussie hadden. “Maar zij slaat dan ook en dat is dan een normale omgangsvorm binnen een koppel”, verdedigde hij zich. Door de agressie was het slachtoffer meer dan een maand werkonbekwaam.

Totaal ontspoorde moraliteit

Naast de celstraf van 18 maanden legde de strafrechter hem ook een geldboete van 1.200 euro op. De dertiger had een straf met uitstel gevraagd maar kreeg die niet. “De man geeft blijk van een totaal ontspoorde moraliteit en een bizarre opvatting over het huwelijk, waarbij hij het slaan van zijn echtgenote tijdens een discussie als normaal bestempelt”, klonk de motivering van het vonnis. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 2.500 euro betalen.