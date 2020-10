Dertiger met kind in de wagen blaast positief Birger Vandael

10 oktober 2020

17u04 0 Bilzen Vrijdagavond heeft de lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst een bestuurder betrapt op rijden onder invloed van alcohol. De 33-jarige man, vergezeld van een kind, bleek 1 promille alcohol in het bloed te hebben.

De dertiger had in Beverst de aandacht van een patrouillerende ploeg getrokken door zijn vlotte rijstijl en door het niet gebruiken van zijn richtingaanwijzer bij het verlaten van een rotonde. Zijn voertuig werd tot stilstand gebracht op het industrieterrein “Kieleberg” in Bilzen. Hij kon geen rijbewijs voorleggen en dus werd zijn autosleutel voor 6 uur in bewaring genomen. Zijn rijbewijs bleek nog op het politiecommissariaat te liggen, nadat hij dit op 15 september voor 15 dagen moest afgeven naar aanleiding van een positieve speekseltest. Hij kreeg 2 processen-verbaal.

Te hoog geladen vrachtwagen

Op de Alden Biesensingel in Bilzen werd een bestuurder beboet (116 euro) wegens onverantwoord rijgedrag. Hij reed 120 km/u waar slechts 90 km/u toegelaten is. Voor zijn versleten rijbewijs kreeg de man uit Genk een proces-verbaal van waarschuwing. Op de Maastrichtersteenweg in Riemst werd een vrachtwagen aan de kant gehaald. Deze was zó hoog geladen, dat het risico bestond dat een gedeelte van de lading op de rijbaan zou belanden. De bestuurder kreeg, voor het nalaten van het afdekken van zijn lading, een boete van 174 euro.