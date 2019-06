De weg naar een sterke coalitie zal

lastig zijn door strijd om de sjerp “Aan zet maar hij zal een goeie psycholoog moeten zijn” LXB

17 juni 2019

12u00 0 Bilzen Nu de rust na een beladen kiesperiode terugkeert, staan de kopstukken van de partijen in Bilzen voor een complexe opdracht: een coalitie vormen! Hierbij kunnen ze niet zonder Johan Sauwens (68) en Trots op Bilzen. Hij zorgde voor een stunt: 12 zetels (evenveel als oktober vorig jaar), en met 5.555 de meeste naamstemmen! TOB blijft de grootste partij in Bilzen. Beter Bilzen van Bruno Steegen is de grote winnaar van de verkiezingen en is de tweede grootste partij. “Het meest voor de hand liggend is dat ze samen de stad besturen”, stelt Johan Ackaert, professor en politicoloog aan UHasselt.

Twee protagonisten

“Een brede coalitie (22 op 31) maar er zijn enkele factoren die de coalitievorming kunnen hypothekeren”, vindt Ackaert. “De grootste partij moet meestal méér mandaten afstaan aan de andere partner. Het verleden van de twee protagonisten (Sauwens en Steegen) speelt mee. Beiden komen uit de VU. Bij de splitsing van de partij zijn ze elk naar een andere partij overgestapt. Laat het verleden nog sporen na? En ze ambiëren beiden de sjerp ambiëren, aldus nog Ackaert. “Bovendien waren de twee tenoren onder de kiescampagne niet mals voor elkaar.”

Midden in het bed

Niet sp.a-politicus en kopman Bilzen Bruist Guy Swennen ligt in het midden van het bed (het leverde hem wel meerdere legislaturen na elkaar een schepenambt op) maar Sauwens. Hij neemt het initiatief om met andere partijen aan tafel te gaan. Hij zegt dat hij de tijd neemt om een sterke coalitie op de been te brengen. “Hij heeft tijd, de nieuwe gemeenteraad komt pas 45 dagen na de herverkiezing samen”, stelt de politicoloog. “Hij kan een rondje doen van elke partij en optreden als formateur. Alleen, hij zal een goeie psycholoog moeten zijn om de twee partijen dichter bij elkaar te brengen.” Wiskundig gezien hebben Trots op Bilzen en Beter Bilzen een grote meerderheid. Naar verluidt ziet een deel van de achterban van TOB een coalitie met Beter Bilzen wel zitten. Maar een ander deel is niet zo happig. “In 2012 werden we mede door de liberalen buiten spel gezet, en nu kunnen we met hen hetzelfde doen”, horen bij een deel van de achterban van Trost op Bilzen.

Te krappe meerderheid

Als de twee grootste partijen niet de stad gaan besturen, blijven nog vier andere opties over. Beter Bilzen valt hierbij telkens uit de boot. TOB kan samengaan met de N-VA, Bilzen Bruist en Groen, goed voor 17 zetels. TOB kan met 16 zetels Bilzen besturen als ze met N-VA, Bilzen Bruist of met Groen in zee gaat. De twee laatste partijen hebben elk één zetel. De kans op slagen is klein. De vraag is of de N-VA Sauwens wil depanneren. De partij die door de kiezer werd afgestraft - halvering van het aantal zetels, van 6 naar 3 - staat niet te springen om mee te doen. Bovendien zou Sauwens bij één van de drie laatste coalities een krappe meerderheid hebben. Toen N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist in 2019 samen de stad bestuurden met één zetel op overschot vond Sauwens dat te riskant. Er rest nog het Vlaams Belang waarmee kan bestuurd worden maar de andere partijen staan er niet open voor. Dan zouden ze het “cordon” moeten doorbreken, en daar zijn vooralsnog niet toe bereid. “Het zou zware gevolgen hebben op Vlaams niveau”, reageert Johan Ackaert.