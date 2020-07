De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met dj-duo Joyhauser: “In de Bilzerse Brugstraat is onze carrière begonnen”

Bilzen

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag drinken we een glaasje met Stijn Vanspauwen en Joris Cielen in de Brugstraat in Bilzen, waar de mannen van Joyhauser voor het eerst publiekelijk plaatjes draaiden.