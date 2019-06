De verkiezingsborden waar we de laatste maanden niet naast konden kijken? Die staan er weer

04 juni 2019

12u00 4 Bilzen Drie keer is scheepsrecht, denken we dan wanneer we door Bilzen rijden. Want die verkiezingsborden waar we de jongste maanden twee keer niet naast konden kijken? Jawel, die staan er alweer allemaal. Allemaal... behalve die van Bruno Steegen (Beter Bilzen) dan. Hij ‘ontdeed’ zich immers van de concurrentie door zijn borden op te stellen in... de buurgemeenten.

Op zondag 16 juni moeten 24.000 Bilzenaren terug naar de stembus, nadat de Raad van State de verkiezingen van oktober 2018 ongeldig verklaarde. Opnieuw verkiezingen, dus opnieuw campagne voeren en dus duiken ook de kiesborden weer op in het straatbeeld. Niet enkel binnen de stad, maar ook daarbuiten. Want wie vanuit Tongeren, Riemst, Lanaken en Hoeselt de stad nadert, kijkt tegen borden aan van Bruno Steegen (Beter Bilzen). Nog tot het pinksterweekend vind je geen enkel bord van Bruno Steegen of Beter Bilzen terug in de stad. “Een bewuste keuze”, stelt Steegen. “We doen niet mee aan het bos aan borden, we willen de kiezer met rust laten. Maar vanaf volgende week zetten we alles op alles.”

Stilstand

De vier andere partijen die dingen naar de stem van de Bilzenaar, lieten al direct na 26 mei in hun kaarten kijken. Johan Sauwens, kopstuk van Trots op Bilzen (TOB), was de grote winnaar in oktober. Zijn partij haalde twaalf zetels en hij mocht 5.200 stemmen achter zijn naam optekenen. “We gaan voor een nog sterker resultaat”, aldus Sauwens. Dat bewijzen ook de verkiezingsborden. ‘Nog sterker dan ooit’ staat er op te lezen. “We komen als één hechte groep naar buiten, en gaan voor een ander beleid”, vertelt partijgenoot Guy Sillen.

N-VA lanceert Wouter Raskin als nieuwe lijsttrekker, Frieda Brepoels duwt. De kiesborden van de partij zetten ook meteen de toon: ‘Iedereen vooruit! De Bilzenaar op 1'. “De stad staat al maanden stil”, zegt Raskin. “Er wordt nog amper iets beslist. We moeten terug vooruit. Het gaat op de eerste plaats om de inwoners.” Eenzelfde geluid horen we bij Guy Swennen, boegbeeld van Bilzen Bruist. “Bilzen heeft recht op zekerheid. De stilstand van de stad moet stoppen. We hebben opnieuw een sterk bestuur nodig.”

Borden ‘recycleren’

Bij Groen wordt een andere strategie gehanteerd. De partij plaatst geen nieuwe borden, maar ‘recycleert’ die van 26 mei. “We hebben ze wel een beetje gepimpt”, vertelt kopman Johan Danen. “Geen slogan op de borden, de mensen weten waarvoor we staan. We gaan voor ontmoeting met de burgers. We spelen op inhoud en gaan voor een ommekeer in het beleid.” Andere taal klinkt bij Annick Ponthier, kopvrouw van Vlaams Belang. Voor haar is het ‘Genoeg’. “We verwoorden het gevoel dat bij veel Bilzenaren vandaag leeft: Genoeg! Genoeg belastingen, migratie, chaos en geruzie”, zegt ze. “Er heerst ongenoegen over de ruzie tussen de kopstukken van de traditionele partijen. We willen mee de stad besturen. We zijn een speler om rekening mee te houden”, besluit ze.