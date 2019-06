De sociale kruidenierswinkel Bieskruid

bestaat 5 jaar en heeft z’n nut bewezen LXB

26 juni 2019

12u00 0 Bilzen Bieskruid, een kruidenierszaak voor personen met een beperkt budget, mag vijf kaarsjes uitblazen. En in die toch korte periode heeft de winkel, die ondergebracht is in het Sociaal Huis van de stad, méér dan z’n nut bewezen. Over de 600 gezinnen uit Bilzen en naburige gemeente Hoeselt komen er tegen sterke verlaagde prijzen hun inkopen doen. “Het aantal stijgt, elke week verwelkomen we drie tot vier nieuwe gezinnen”, zegt Chantal Achten, één van de medewerkers van Bieskruid. “Het komt door de stijging van de (kans) armoede in de stad.

Te klein

Bieskruid puilt uit van de artikelen: fruit, groenten, voedingswaren en verzorgingsproducten. “De winkel is te klein”, vervolgt Chantal. “Er is nood aan een grotere ruimte. En de stock is meer dan goed gevuld.” Waar komen de waren vandaan? “In zoek in reclamefolders naar promoacties, maak de boodschappenlijst en help de rekken in de winkel en het magazijn op orde brengen”, legt Veerle Van Lieshout, het aanspreekpunt voor de gezinnen die hun boodschappen komen doen bij Bieskruid. “En dat doe ik samen met zo’n 15 vrijwilligers.”

Aanbod

Het aanbod in de winkel is gevoelig gestegen. “Zo krijgen we van Sint-Vincentius (erkende armoedevereniging) gratis fruit en groenten”, licht Chantal toe. “We doen bulkaankopen in winkels uit de buurt. We werken samen met organisaties zoals Good2Give en Depot Margot die tegen goedkopere prijzen goederen aanleveren. Ook de deelpleinen Share & Care brengen spullen. We jagen achter promoties, en hierdoor kunnen we de gezinnen en alleenstaanden ook dure merken aanbieden. Onze klanten betalen zelf voor hun boodschappen. We willen de mensen niet het gevoel geven dat ze moeten bedelen”, aldus nog Chantal.

Doelgroep

Een jaar na de opening van Bieskruid werd de winkel uitgebreid met het Biesotiekje. Hier worden tweedehands kinderkleding en speelgoed tegen een symbolische prijs verkocht. Bieskruid kon opstarten met projectsubsidies van de federale overheid. Ook komen giften binnen van Markant Bilzen en Giva Gifts. “Recent mocht Bieskruid giften ontvangen naar aanleiding van de opening van Beila, het nieuwe stadshotel”, legt Luc Hendrix, voorzitter van het OCMW (nu Sociaal Huis). “De winkel is expliciet bedoeld voor mensen met een leefloon, personen in begeleiding voor financiële problemen en mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit.” Meer info op sociaalhuis@bilzen.be.