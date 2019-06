De laatste campagnedag in Bilzen: kroegentocht en pannenkoeken met de kleinkinderen LXB

15 juni 2019

12u00 0 Bilzen Nog een laatste keer de hort op om de kiezer te overtuigen. Menig politicus moest het de jongste maanden twee keer doen, maar in Bilzen zitten ze aan nummer drie. Wij troffen dan ook een zichtbaar vermoeide Bruno Steegen (Beter Bilzen) en Johan Sauwens (Trots op Bilzen) aan.

De korte en vooral intense campagne voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen is de kopstukken van de lokale partijen duidelijk in de kleren gaan zitten. “Ik ben vrijdagavond nog plaatjes gaan draaien op de Beter Bilzen Party”, aldus lijsttrekker Bruno Steegen. “Vier uur heb ik achter de draaitafel gestaan. Dus nee, veel heb ik niet kunnen slapen.”

En toch stond hij zaterdagochtend weer paraat. Steegen schudde handjes op de Markt, babbelde met de mensen en ging vervolgens een kop koffie drinken met de achterban. “Hier kan ik even op adem komen, want de campagne heeft krachten gekost.”

Al wacht er hem nog een druk weekend. “We gaan met de ploeg op kroegentocht”, knipoogt Steegen. “Een goeie teambuilding”, vult schepen en partijgenote Griet Mebis aan. “En het is ook een gezellige afsluiter van de campagne.”

Johan Sauwens, boegbeeld van Trots op Bilzen, ziet er dan op het eerste gezicht frisser — of toch minder vermoeid — uit. Maar schijn bedriegt. “Ik voel het, hoor”, bekent de oud-burgemeester, die 24 jaar aan het roer van Bilzen stond. Gelukkig was er tijd om even te onthaasten in café Chopin, op de Markt. Daar schoof hij samen met echtgenote Mimi en kleinkinderen Lisi (2), Jacob (4) en Marieke (10) aan voor een lekkere pannenkoek. “Had ik hen beloofd”, vertrouwd hij ons toe. “Door de intensieve kiescampagne heb ik hen moeten missen, dus nu wil ik wat quality time.”