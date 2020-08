De Kimpel stelt najaarsprogrammatie voor Emily Nees

27 augustus 2020

18u43 8 Bilzen Na een noodgedwongen pauze is De Kimpel weer klaar om voorstellingen te organiseren. Het cultuurcentrum kiest voor een alternatieve opstelling en diverse settingen. Kleinschalig, veilig en gezellig: zo krijgt cultuur een compleet nieuwe invulling.

Het is zover: De Kimpel komt op de proppen met een nieuwe najaarsprogrammatie. “We zetten in op kleinschalig, veilig en gezellig. Eerst en vooral wordt het aantal bezoekers beperkt tot maximaal 94 personen. Verschillende voorstellingen zullen in plaats van in de gekende schouwburg doorgaan in een café-opstelling. Zo zal Bas Birker twee keer optreden, komen Jan Leyers, Stef Bos en Buurman in een intieme of huiselijke setting spelen en wandelt het publiek rond tijdens de voorstelling van Hans Van Cauwenberghe.”

Bekende en lokale talenten

Naast de bekende gezichten, mogen we ook jong talent en lokale namen verwachten. “We willen lokale artiesten de kans geven om op het podium te staan. Vandaar dat we het initiatief ‘Café Lokaal’ introduceren, dat verder bouwt op ‘Koop lokaal’ en ‘Zoek en boek lokaal talent’.”

“We doen er alles aan om de voorstellingen veilig te laten verkopen en volgen het advies van de overheid en de sector op de voet. Gezien de onzekere tijden bestaat de brochure enkel uit het programma van het najaar. Op de website en de Facebookpagina van De Kimpel communiceren we steeds de laatste stand van zaken. Het wordt hoe dan ook een onvoorspelbaar mooi seizoen”, besluit de schepen.

Wie één van de voorstellingen wil bijwonen, stipt best 4 september aan in de agenda. Om 10 uur ’s morgens start namelijk de ticketverkoop op de website van het cultuurcentrum. Reserveren kan ook per telefoon of via e-mail vanaf 7 september. Meer informatie over de najaarsprogrammatie vind je op de website van De Kimpel of in de nieuwe brochure.

