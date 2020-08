De Kimpel kleurt vanavond rood Emily Nees

28 augustus 2020

08u43 0 Bilzen De Stad Bilzen schaart zich achter de internationale actie ‘Red Alert’, die de problemen van de cultuur- en de eventsector momenteel aan de kaak stelt. “Ons cultureelcentrum De Kimpel kleurt vanavond rood.”

Op 11 augustus schenen op heel wat Limburgse gebouwen rode lichten. Het ging om culturele instellingen en andere gebouwen die een rol spelen in de industrie. Denk daarbij aan de Ethias Arena, het cultuurcentrum van Hasselt, het magazijn van Rentek in Genk en de basiliek van Tongeren. “We zijn met handen en voeten gebonden aan beperkende maatregelen. Het is op deze manier niet meer rendabel om events te organiseren, laat staan om uit de kosten te raken”, hekelde Frank Appeltans toen, zaakvoerder van SSLRent.

(Lees verder onder de foto)

Vijf voor twaalf

Vanavond is het opnieuw zover. Deze keer doet ook De Kimpel mee. “Om 21.00 uur stipt kleurt ons cultuureelcentrum De Kimpel rood”, vertelt schepen van Cultuur Griet Mebis (Beter Bilzen). “Het kadert in de internationale actie ‘Red Alert’, die een noodkreet vormt vanuit de cultuur- en eventsector. Wij vinden het heel belangrijk om hieraan mee te doen, en vanuit de Stad Bilzen een duidelijk signaal te geven. Wij hebben bewust gekozen voor een Bilzens bedrijf, namelijk Rentek, voor het licht en geluid te verzorgen. Om 23.55 doven de lichten, want het is vijf voor twaalf voor de sector.”

