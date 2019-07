De Fluitende Sepappen rijden

heroische Tour de France 1969 “Als superfan van, en uit eerbetoon voor Eddy” LXB

08 juli 2019

12u00 0 Bilzen 50 jaar geleden won Eddy Merckx voor het eerst, en daarna nog vier keer, de Ronde van Frankrijk. Le Grand Départ van Le Tour 2019 in Brussel was één onvergetelijk eerbetoon aan de grootste coureur aller tijden. Maar de heroïsche zege in 1969 inspireerde Lambert Schoenmakers (63) uit Rosmeer ook tot iets groots. Als superfan van Merckx en wielertoerist bij De Fluitende Sepappen (ventielen) uit Rosmeer droomde hij ervan om 50 jaar later de Tour van z’n jeugdidool na te fietsen. Hij overtuigde nog 19 andere leden van de wielerclub om ook La Grande Boucle van 1969 te rijden. “Het is een ode aan Eddy”, stelt hij.

Met 20

Toen legden de coureurs de 4.110 kilometer af in 21 ritten, zonder een rustdag. “We doen het in 31 ritten, maar verdelen ze over vier blokken met een tussenpauze van enkele dagen”, aldus Lambert. “Toen waren het étappes van 180 kilometer, onze ritten zijn 130 kilometer. Niet alle 20 rijden de héle tour uit. Het is praktisch niet te doen. Niet iedereen kan zolang verlof nemen.” Alleen Jean Parthoens (64), voorzitter van De Fluitende Sepappen, fietst de volledige afstand.

Een superfan

“Als jongen van 13 jaar zag ik de Tour de France met Merckx passeren op de oude brug over het kanaal in Kanne (Riemst)”, herinnert hij zich. “De dag nadat ik 13 werd, ging ik zwemmen met vrienden. Ik kreeg een lekke band en stapte het kantoortje van een bandencentrale binnen om me te helpen. Ik zag daar op televisie dé bergrit die Eddy won met 7 minuten voorsprong. Het eal altijd in m’n geheugen gegrift staan. We reden in het dorp onze eigen Ronde: vijf ritten met telkens drie hellingen. Elke dag was een beker te winnen. Ik heb alle ritten en prijzen gewonnen. Ik was een superfan van Eddy. M’n kamer hing niet vol met posters van Status Quo, wel met posters van Eddy.”

Een hele onderneming

La Grande Boucle van 1969 rijden is makkelijker gezegd dan gedaan. Lambert Schoenmakers moest het toenmalig road book (het draaiboek met de parcours van alle ritten) in handen zien te krijgen. “Een hele onderneming, en ik kreeg het maar niet te pakken”, getuigt Lambert. “Tot ik op een fietsbeurs in Amsterdam bij toeval Hennie Kuiper (oud-renner) tegen het lijf liep. Hij gaf me de contactgegevens van de juiste persoon bij de tourdirectie. En het road book lag binnen enkele dagen in de brievenbus.” De Fluitende Sepappen hebben al twee van de vier blokken, 15 van de 31 ritten, gedaan. “We nemen de tijd om ze allemaal te doen, en we hopen er tegen september klaar mee te zijn.”

De weergoden

De Ronde van 1969 rijden is tot nog toe geen walk in the park gebleken. “Het is afzien. Het is een héél pittige Tour”, zegt Lambert. “Bij de start waren de weergoden ons niet gunstig gezind. Twee dagen lang kregen we stortbuien te verduren. En nadien kwamen we in een hittegolf terecht. We verloren liters vocht maar dronken ook veel water: vier bidons per uur! We maken onderweg veel plezier. Er wordt wat afgelachen. We rijden door prachtige landschappen. Wat een belevenis. Op de fiets nemen we gellekes en repen om extra energie op te doen. We rijden op eigen tempo; we koersen niet.”